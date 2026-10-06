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The Eurasia Daily news agency

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The Czech authorities "surrendered" to the Belarusian opposition

The Czech authorities "surrendered" to the Belarusian opposition

Belarusians who have direct relatives-citizens of the Czech Republic or citizens of Belarus living in the Czech Republic on the basis of a residence permit or permanent residence, will be able to apply for short-term visas.

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