The Czech authorities "surrendered" to the Belarusian opposition

Belarusians who have direct relatives-citizens of the Czech Republic or citizens of Belarus living in the Czech Republic on the basis of a residence permit or permanent residence, will be able to apply for short-term visas.
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