«Пандора» отправится изучать экзопланеты осенью 2025 года

Платформа космического аппарата «Пандора» / © NASA Космический аппарат «Пандора» оснащен специальным телескопом диаметром 45 сантиметров, который будет наблюдать каждую из выбранных экзопланет в течение 24 часов, одновременно изучая свет звезды и спектр далекой планеты в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.