Прошла жеребьевка квалификации на турнир English Open 2026

Рейтинговый турнир English Open 2026 пройдет с 7 по 13 сентября в Brentwood Centre в Эссексе, сообщает WST English Open 2026 (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Состоялась жеребьевка квалификационных раундов English Open 2026 по снукеру, в которых разыгрываются места в финальных этапах турнира в Брентвуде.