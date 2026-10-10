Россия поставит дизель в США и на мировые рынки

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договорённости с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизеля в США и на мировые рынки.
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