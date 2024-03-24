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Очередной удар: глобальной торговле грозит еще одна опасность

Очередной удар: глобальной торговле грозит еще одна опасность

Сотни грузовых судов теперь совершают длительный переход вокруг африканского континента. Это приносит не только дополнительные затраты перевозчиков и удорожание товаров во всем мире, но и существенную опасность.

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