ТОФ России проводит учения в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей с 18 по 28 июня

Владивосток, 18 июня /Синьхуа/ -- Тихоокеанский флот /ТОФ/ России проводит учения в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей в период с 18 по 28 июня под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.
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