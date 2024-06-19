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Китай

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ТОФ России проводит учения в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей с 18 по 28 июня

Владивосток, 18 июня /Синьхуа/ -- Тихоокеанский флот /ТОФ/ России проводит учения в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей в период с 18 по 28 июня под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

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