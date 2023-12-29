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О задачах и сути коммунизма и социализма, исходя из вопросов

О задачах и сути коммунизма и социализма, исходя из вопросов

То, что люди читают и комментируют, говорит о том, что предложенная тема им важна. С другой стороны, лишают, (и это в демократической либеральной и т.

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Комментарии
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Малик Гумеров
&quot;в силу биологии человечества&quot; - пипец !?     Людям никогда не стать ЧЕЛОВЕКАМИ , не жить в коммунизме ?  Коммунизм  = это общество  ЧЕЛОВЕКОВ , где главный закон  - это совесть каждого !                                                                                                            Так  полускотами  и жить ...?                Так ведь  природа  стирает все ненужное , не развивающееся !             Значит  обществу людей придет пипец !          Людей заменят на каких  то .... четвероногих ,  или  летающих ......     МОЖЕТ ОНИ  СМОГУТ   СТАТЬ ЧЕЛОВЕКАМИ    , раз двуногие  оказались хиляками  и тупыми  в этом ,  раз  век за веком  не могут   из  скотства  вылезти выше ...   !?                                  ============================                                            По природе - по биологии   КАЖДЫЙ  ПРИХОДИТ НА СВЕТ ЧАСТИЧКОЙ БОГА    ,  способной развиваться   и становиться  сотворцом Бога , наместником Бога на Земле  !!!                                         Но ведь сами  люди  из этих частичек Бога  делают  людей , заглушая , задавливая ..... все  божественное  заложенное  природой - биологией !           Кого винить ?        Сами себя люди делают скотами !      Методы разные - одним дают ложные знания  , что сама природа людей  скотская ,  другим насаждают  лживые  ценности и идеологемы , по сути сатанинские  ..... и т.д.  и т.д..   и пасут как баранов и овечек !     И делают это с людьми  паразитирующая на них   маленькая кучка  ломехузов !                                     Марсиан просить - чтобы прилетели и учили людей  жить по  человечески ?                                                                                 Зачем на Земле люди  , которыми можно как баранами манипулировать  ?     НИКТО  и НИКОГО ЗА РУЧКУ НЕ ОБЯЗАН ВЕСТИ !   КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО ВЫБОРА  , ДАННАЯ ОТ БОГА  !         Зачем на Земле люди  которые выбирают участь овечек для себя ?
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
КОММУНИЗМ =  ОБЩЕСТВО ЧЕЛОВЕКОВ !                                         Призвание СОЦИАЛИЗМА = ИЗ ЛЮДЕЙ  ВОСПИТЫВАТЬ  - РАСТИТЬ ЧЕЛОВЕКОВ !    Человека будущего !                                             Врагом   навязывыется  лживое , извращенное понятие &quot;коммунизм&quot;  , типа   - каждому по  потребности , от каждого по способности !     ЧИСТО ПОТРЕБЛЯДСКОЕ , СКОТСКОЕ  , ЛЮДСКОЕ  .......  содержание и смыслы !     Человеку в таком скотском &quot;коммунизме&quot;  места нет !       КОММУНИЗМ  ЭТО ЧЕЛОВЕКИ = НАМЕСТНИКИ БОГА НА ЗЕМЛЕ , ЕГО ПОМОШНИКИ - СОТВОРЦЫ ,  ЭТО  = ОБЩЕСТВО СОВЕСТИ !
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13 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ни чего в России политики и чиновники живут при коммунизме в отличии от простого народа и ни чего, ведь они &quot;сироты&quot; у которых нет не стыда ни совести...
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5 час.

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