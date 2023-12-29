О задачах и сути коммунизма и социализма, исходя из вопросов

Малик Гумеров

"в силу биологии человечества" - пипец !? Людям никогда не стать ЧЕЛОВЕКАМИ , не жить в коммунизме ? Коммунизм = это общество ЧЕЛОВЕКОВ , где главный закон - это совесть каждого ! Так полускотами и жить ...? Так ведь природа стирает все ненужное , не развивающееся ! Значит обществу людей придет пипец ! Людей заменят на каких то .... четвероногих , или летающих ...... МОЖЕТ ОНИ СМОГУТ СТАТЬ ЧЕЛОВЕКАМИ , раз двуногие оказались хиляками и тупыми в этом , раз век за веком не могут из скотства вылезти выше ... !? ============================ По природе - по биологии КАЖДЫЙ ПРИХОДИТ НА СВЕТ ЧАСТИЧКОЙ БОГА , способной развиваться и становиться сотворцом Бога , наместником Бога на Земле !!! Но ведь сами люди из этих частичек Бога делают людей , заглушая , задавливая ..... все божественное заложенное природой - биологией ! Кого винить ? Сами себя люди делают скотами ! Методы разные - одним дают ложные знания , что сама природа людей скотская , другим насаждают лживые ценности и идеологемы , по сути сатанинские ..... и т.д. и т.д.. и пасут как баранов и овечек ! И делают это с людьми паразитирующая на них маленькая кучка ломехузов ! Марсиан просить - чтобы прилетели и учили людей жить по человечески ? Зачем на Земле люди , которыми можно как баранами манипулировать ? НИКТО и НИКОГО ЗА РУЧКУ НЕ ОБЯЗАН ВЕСТИ ! КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО ВЫБОРА , ДАННАЯ ОТ БОГА ! Зачем на Земле люди которые выбирают участь овечек для себя ?