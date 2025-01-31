Уже сотни украинских военных преступников получили большие сроки

Андрей Шишинов

"военнопленные получают огромные сроки лишения свободы" И получают их не за то, что они воевали, а за военные преступления против мирного населения, что вполне вписывается в международное право. И пусть молятся своему святому бандере, что в России пока не отменили мораторий на смертную казнь.