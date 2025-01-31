Попавшие под суд в РФ украинские военнопленные получают бесплатных адвокатов. Об этом в эфире канала «UkrLive» заявил украинский правозащитник Евгений Захаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Уже сотни украинских военных преступников получили большие сроки
Комментарии
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Андрей Шишинов
"военнопленные получают огромные сроки лишения свободы" И получают их не за то, что они воевали, а за военные преступления против мирного населения, что вполне вписывается в международное право. И пусть молятся своему святому бандере, что в России пока не отменили мораторий на смертную казнь.
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