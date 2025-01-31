Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Попкова
    О.уеть! А мы ещё осуждали Олбрайт. Но она не жила в Союзе,её не освобождала советская армия. А этот ...недоносок....О выступлении оде...
  • Сергей Скрипальщиков
    еврейству присущи продажность, подлость, двуличие. Так что нечему удивлятьсяО выступлении оде...

Уже сотни украинских военных преступников получили большие сроки

Уже сотни украинских военных преступников получили большие сроки

Попавшие под суд в РФ украинские военнопленные получают бесплатных адвокатов. Об этом в эфире канала «UkrLive» заявил украинский правозащитник Евгений Захаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
&quot;военнопленные получают огромные сроки лишения свободы&quot;  И получают их не за то, что они воевали, а за военные преступления против мирного населения, что вполне вписывается в международное право. И пусть молятся своему святому бандере, что в России пока не отменили мораторий на смертную казнь.
Ответить
21 час.
наверх