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20 таких уродливых обложек пластинок, что вы не поверите, пока не увидите

С каждым годом Интернет находит все больше и больше винтажных антишедевров. Публикуем новую коллекцию! Некоторые картинки чудовищны сами по себе, некоторые становятся еще чудовищнее в сочетании картинка + надпись.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Максимкины &quot;эстеты&quot; похмелились и давай жечь глаголом по ямбу и хорею?
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8 час.

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