20 таких уродливых обложек пластинок, что вы не поверите, пока не увидите

С каждым годом Интернет находит все больше и больше винтажных антишедевров. Публикуем новую коллекцию! Некоторые картинки чудовищны сами по себе, некоторые становятся еще чудовищнее в сочетании картинка + надпись.
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