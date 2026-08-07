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В Барнауле начали ремонтировать улицу Парфенова на въезде в город

В Барнауле начали ремонтировать улицу Парфенова на въезде в город

Ремонт улицы Парфенова стартовал в ночь со среды на четверг. Километровый участок дороги на въезде в Барнаул — от улицы Воровского до улицы Берег Оби — обновляют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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