В Барнауле начали ремонтировать улицу Парфенова на въезде в город

Ремонт улицы Парфенова стартовал в ночь со среды на четверг. Километровый участок дороги на въезде в Барнаул — от улицы Воровского до улицы Берег Оби — обновляют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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