Гуй Ли возвращается из-за двери с именем Отца — и с осознанием, что третий путь существует. Но цена его слишком высока: чтобы закрыть дверь навсегда, нужно не убить Пустоту, а дать ей имя.
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