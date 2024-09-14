В Саранске пройдет церемония награждения лауреатов премии «Время героев»

14 сентября в Саранске пройдет ежегодная премия «Время героев». Об этом сообщают организаторы. «Время героев» – ежегодная премия, присуждаемая людям разных возрастов, национальностей и вероисповеданий, для которых нравственными ценностями являются неравнодушие, мужество, доброта, служение профессии и верность своему делу.