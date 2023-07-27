Рыболовный траулер. В открытом доступе Приходят новости, одна лучше другой. Россия продолжает отвечать на антироссийские действия со стороны "недружественных" стран.
Рыба и глицерин с вином пролетают фанерой над Европой
Комментарии
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Traveller
Молдаване жили в Молдавии. А нынче в Молдове живут молдовцы и, что характерно, молдовки! 🤣
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7 час.
vb
valeri bolgov
Что то не видно комментарий от всепрпальщиков. Дристуны не рады?
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7 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Налог на вывоз рыбы поднимите , чтобы не всю сбагривали в Китай, Корею и Тайвань. Оставьте своему населению. В России цены на рыбу в полтора раза выше мировых. Зато 70-80% улова вывозится.
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3 час.
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