Путин: Россия признательна Казахстану за бережное отношение к русскому языку

Его будут продвигать как средство межгосударственного и межнационального общения Российский президент Владимир Путин в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее» для издания «Казахстанская правда» сообщил, что Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку.