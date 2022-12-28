Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Они, татуировки, отвратительны и не выделяют человека. Это традиция папуасов, зачем уподобляться дикарям?!Спикер Госсовета ...
  • сергей фролов
    Какая радость для извращенцев всех мастей.Филипп Лам: «Евро...
  • Лидия Фролова
    Да.. шиш лягушатникам  и Макрону...ЧМ-2022. Финал. А...

Жена Мамаева пыталась нелегально ввезти кольцо за 9,5 млн рублей из Дубая. Она оштрафована на 200 тысяч

Жена Мамаева пыталась нелегально ввезти кольцо за 9,5 млн рублей из Дубая. Она оштрафована на 200 тысяч

Суд оштрафовал жену Павла Мамаева на 200 тысяч рублей. В январе Надежда Санько с супругом прибыли в аэропорт «Домодедово» из Дубая.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх