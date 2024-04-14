Зое Богуславской — сто лет

Сергей Дмитриев

Кроме Вознесенского было немало хороших и разных поэтов - его современников и после. Помнится, это написал Н. Рубцов? = Помилуйте, какой я гений? // не бился, не лишался сил. //Не испытал бича гонений и даже робы не носил. //Далёк от модных философий, // не коротал в Париже дней. // Любил? - Но только женщин . Пил, но только кофе. // и недостаточно еврей.= ...А кто из современников на слуху ? Вот о них напрашивается подборка.