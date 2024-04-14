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Зое Богуславской — сто лет

Зое Богуславской — сто лет

16 апреля 2024 года Зоя Богуславская, писатель, драматург и муза поэта Андрея Вознесенского, отметит свой сотый день рожденияИнге Морат / Предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского Зоя Богуславская.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Кроме Вознесенского было немало хороших и разных поэтов - его современников и после. Помнится, это написал Н. Рубцов? = Помилуйте, какой я гений? // не бился, не лишался сил. //Не испытал бича гонений и даже робы не носил. //Далёк от модных философий, // не коротал в Париже дней. // Любил? - Но только женщин . Пил, но только кофе. // и недостаточно еврей.= ...А кто из современников на слуху ?  Вот о них напрашивается подборка.
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