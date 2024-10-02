Убийство лидера «Хезболлы» стало унижением для США и судьбоносным выбором для Ирана

Гибель от рук израильтян Хасана Насраллы имеет далеко идущие последствия для Тегерана и Вашингтона Убийство изральтянами харизматичного лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы стало одним из главных мировых событий.
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