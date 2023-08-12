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Товарищеские матчи. Латвия – Доминиканская республика, США сыграют со Словенией и другие матчи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа. Сегодня в рамках товарищеских матчей Латвия встретится с Доминиканской республикой, США сыграют со Словенией.

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