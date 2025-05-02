Спасти мать и ребёнка: Подмосковные врачи спасли женщину с критической тахикардией

Тахикардия достигла 240 ударов в минуту, что поставило под угрозу жизнь матери и ребёнка.Врачи подмосковной больницы провели успешные экстренные роды у пациентки с критической тахикардией, которая представляла угрозу для жизни матери и плода передает Российская газета.