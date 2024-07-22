Гладков: один человек погиб при атаке дрона ВСУ на трактор в белгородском селе

Белгород, 22 июля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром 22 июля с помощью беспилотника атаковали трактор, который работал в поле в селе Устинка Белгородского района, тракторист погиб.
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