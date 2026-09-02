Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске гимназия имени Пржевальского отметила 240-летие

В Смоленске гимназия имени Пржевальского отметила 240-летие

Старейшее учебное заведение Смоленска - гимназия имени Н.М. Пржевальского - встретило 1 сентября двойным праздником.

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