В Смоленске гимназия имени Пржевальского отметила 240-летие

Старейшее учебное заведение Смоленска - гимназия имени Н.М. Пржевальского - встретило 1 сентября двойным праздником.
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