Бойцы ВСУ расстреливали мирных жителей Курской области, которые не говорили по-украински. Об этом рассказал на допросе пленный украинский военнослужащий Артур Пломбирус, сообщили 16 декабря в Минобороны РФ.
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