В Ивановской области мужчина 125 раз ударил жену и требовал выпрыгнуть с пятого этажа

Мужчина нанёс жене не менее 125 ударов руками, ногами, досками и ножом, угрожал ножом матери и её сожителю и требовал, чтобы супруга выпрыгнула из окна пятого этажа.
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