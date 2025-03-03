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В России маткапитал предложили использовать на платные медуслуги для ребенка

Депутаты Госдумы выступили с предложением для стимулирования рождаемости. Они считают полезным создать возможность использования материнского капитала на компенсацию платных медицинских услуг для ребенка.

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