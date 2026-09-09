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Айза и Сэм Долматов о жизни на острове и фаворитах шоу «Выживалити. Наследники»

Айза и Сэм Долматов о жизни на острове и фаворитах шоу «Выживалити. Наследники»

16-летний Сэм Долматов покинул «Выживалити. Наследники» после третьего выпуска, но успел запомниться зрителям спокойствием, выдержкой и хорошим отношением к другим участникам.

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