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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Батлер весь день чувствовал себя довольно паршиво»

В 4-м матче серии против «Миннесоты» Джимми Батлер провел на площадке 34 минуты, но исполнил только 9 бросков, набрал в итоге 14 очков и закончил встречу с показателем плюс/минус «-30».

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