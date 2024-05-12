МЧС: три спасателя пострадали при повторном обрушении в Белгороде

Три спасателя пострадали при ещё одном обрушении части дома в Белгороде, сообщает МЧС России. «При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени», — говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии