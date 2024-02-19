Экс-полковник ВС Соединённых Штатов Америки Седрик Лейтон поделился сведениями о том, что, освободив территорию населённого пункта Авдеевка, Вооружённые силы Российской Федерации открыли путь для атаки на глубокие участки оборонительных линий боевиков Киева.
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