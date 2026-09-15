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Царьград

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В Таганроге объяснили запах гари после атаки дронов 12 сентября

В Таганроге объяснили запах гари после атаки дронов 12 сентября

Жителям Таганрога объяснили, почему в городе ощущается запах гари. Причиной стал пожар, который продолжают тушить после атаки беспилотников, произошедшей 12 сентября.

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