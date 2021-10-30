Перуанские военные применяют российские Ми-171Ш для борьбы со стихийными бедствиями

Российские военно-транспортные самолеты Ми-171Ш активно применяются ВС Перу для борьбы со стихийными бедствиями и выполнения боевых задач, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.