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Регион 29

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Пинежская поэтесса Варвара Заборцева выступила в Государственном Кремлёвском дворце

18 ноября она приняла участие в концерте, посвящённом 95-летнему юбилею Андрея Дементьева18 ноября она приняла участие в концерте, посвящённом 95-летнему юбилею Андрея ДементьеваВарвара выступала на концерте, как победитель конкурса молодых поэтов «Зелёный листок».

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