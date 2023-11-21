Пинежская поэтесса Варвара Заборцева выступила в Государственном Кремлёвском дворце

18 ноября она приняла участие в концерте, посвящённом 95-летнему юбилею Андрея Дементьева18 ноября она приняла участие в концерте, посвящённом 95-летнему юбилею Андрея ДементьеваВарвара выступала на концерте, как победитель конкурса молодых поэтов «Зелёный листок».
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