Paraguay investigates human trafficking at 200-worker call center

Paraguayan authorities are probing whether Brazilian workers recruited for jobs at an Asunción call center were vulnerable to labor exploitation.
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