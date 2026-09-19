Келси Митчелл стала рекордсменкой женской НБА по очкам за сезон

Защитница « Индианы » Келси Митчелл набрала 33 очка в победной игре против «Торонто» (103:85), реализовав 12 из 17 бросков с игры, 7 из 11 трехочковых и 2 из 2 штрафных.
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