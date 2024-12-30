Помните двух замурованных бойцов ВСУ в "бетонном мешке"? Их спас Геннадьич

Помните, как двое украинских солдат забились в хорошо защищённый пулемётный дот в Курахово и закрыли за собой дверь? На уговоры сдаться они не поддались, наши взорвали дверь, но та деформировалась и совсем перестала открываться.
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