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Татар-информ

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Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за активность на выборах в Госдуму

Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за активность на выборах в Госдуму

Фото: max.ru/rustamminnikhanov Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поблагодарил жителей республики за их активное участие в выборах в Государственную Думу России IX созыва.

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