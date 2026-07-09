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«Арсенал» и Гимараэс согласовали контракт на 5 лет. «Ньюкасл» хочет 90 млн евро за хавбека (L’Equipe)

Бруно Гимараэс договорился с « Арсеналом ».  Полузащитник « Ньюкасла » уже согласовал пятилетний контракт с лондонским клубом, сообщает L’Equipe.

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