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Трамп отказался от радикальных мер на фоне скандала с утечкой данных

Трамп отказался от радикальных мер на фоне скандала с утечкой данных

Белый дом: Трамп все еще доверяет своей команде после скандала с чатом о хуситах Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все равно уверен в своей команде, несмотря на недавний скандал, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в беседе с Semafor.

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