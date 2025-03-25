Трамп отказался от радикальных мер на фоне скандала с утечкой данных

Белый дом: Трамп все еще доверяет своей команде после скандала с чатом о хуситах Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все равно уверен в своей команде, несмотря на недавний скандал, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в беседе с Semafor.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии