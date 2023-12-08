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Царьград

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Казаки передали в новосибирский госпиталь воинов СВО сотню новых кроватей

Казаки передали в новосибирский госпиталь воинов СВО сотню новых кроватей

Организованная казаками и волонтёрами акция была поддержана правительством региона.В Новосибирской области казаки общества имени Атамана Ермака и волонтёры центра "Социум" передали в госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО, сотню новых кроватей.

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