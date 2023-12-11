Силуанов: В РФ отменят льготы по связи LTE

Руководитель финансового ведомства Российской Федерации Антон Силуанов поделился сведениями о том, что на территории державы в грядущем годовом периоде собираются утвердить отмену льготных программ, которые связанны с связью LTE.
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