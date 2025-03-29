Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +21°, дождь• Севастополь: +14°, дождь• Ялта: +18°, дождь• Алушта: +18°, облачно• Евпатория: +16°, облачно• Саки: +16°, облачно• Бахчисарай: +20°, облачно• Джанкой: +12°, дождь• Судак: +17°, облачно• Феодосия: +16°, облачноЧитать подробнее>>> .
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