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Лига наций. Франция против Бельгии, Италия примет Турцию, Армения сыграет с Черногорией, Грузия в гостях у Северной Ирландии

В 4-м туре Лиги наций сборная Франции примет Бельгию, Италия сыграет дома с Турцией, Армения встретится в гостях с Черногорией, Грузия – с Северной Ирландией.

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