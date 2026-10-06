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Трамп готов пожертвовать Лос-Анджелесом и Сан-Диего в войне с Ираном

Трамп готов пожертвовать Лос-Анджелесом и Сан-Диего в войне с Ираном

ВАШИНГТОН, 6 октября, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе войны с Ираном.

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