Трамп на пепелище

Не дожидаясь официального вступления в должность президента США, Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, свидетельствующих о том, что старый мировой порядок прекратил свое существование, а Вашингтон готов поправить свое экономическое положение за счет не только противников, но и союзниковAP/TASS Президент США Дональд Трамп и его советник Илон Маскчитайте на monocle.