Климатолог Карнаухов: частицы от шин провоцируют частые дожди в мегаполисах

Жителям крупных городов иногда кажется, что непогода накрывает мегаполисы чаще, чем деревни. Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов Алексей Карнаухов с этим согласился и объяснил, почему так происходит.