Климатолог Карнаухов: частицы от шин провоцируют частые дожди в мегаполисах

Жителям крупных городов иногда кажется, что непогода накрывает мегаполисы чаще, чем деревни. Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов Алексей Карнаухов с этим согласился и объяснил, почему так происходит.
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