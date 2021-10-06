Кабмин обсудит льготы на ввоз в РФ технологического оборудования и электронной продукции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в Налоговый кодекс для установления льготного режима ввоза в страну технологического оборудования и электронной продукции, аналоги которых не производятся в России.
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