Судебные приставы взыскали два штрафа ГИБДД с певицы Ларисы Долиной

Судебные приставы взыскали с народной артистки России Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей, после чего было возбуждено новое исполнительное производство на аналогичную сумму, сообщают материалы Федеральной службы судебных приставов.
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