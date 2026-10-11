Один человек погиб, трое пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область. В результате погиб один мирный житель, еще три человека, в том числе двое подростков, получили ранения, сообщили 11 октября в региональном оперштабе.
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