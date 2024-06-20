Самые горячие жены футболистов Евро-2024

Эти красотки болеют за своих мужей! фото: соцсети; Legion MediaЧемпионат Европы по футболу в 2024 году проходит с 14 июня по 14 июля, и в нем участвуют сборные команды следующих стран: Группа A: Германия, Швейцария, Венгрия, Шотландия; Группа B: Испания, Италия, Албания, Хорватия; Группа C: Англия, Сербия, Дания, Словения; Группа D: Нидерланды, Австрия, Франция, Польша; Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина; Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия Сборная России в Евро-2024 не участвует, так как была дисквалифицирована по политическим причинам.