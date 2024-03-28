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Белорусские силовики предотвратили несколько терактов в России

Белорусские силовики предотвратили несколько терактов в России

ГУБОПиК заявил о том, что за минувший год предотвратил 4 теракта, в том числе на территории России.Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии (ГУБОПиК), полковник милиции Андрей Ананенко рассказал о том, что его небольшое подразделение успешно справляется, как с внутренними, так и с  угрозами национальной безопасности, которые в последнее время стали еще более явными.

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