Белорусские силовики предотвратили несколько терактов в России

ГУБОПиК заявил о том, что за минувший год предотвратил 4 теракта, в том числе на территории России.Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии (ГУБОПиК), полковник милиции Андрей Ананенко рассказал о том, что его небольшое подразделение успешно справляется, как с внутренними, так и с угрозами национальной безопасности, которые в последнее время стали еще более явными.