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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Хосе» проиграл 8 матчей подряд и идет на последнем месте в НХЛ. У команды 11 бросков в игре с «Колорадо», меньше было лишь дважды в истории

«Сан-Хосе» проиграл 8 матчей подряд и идет на последнем месте в НХЛ. У команды 11 бросков в игре с «Колорадо», меньше было лишь дважды в истории

«Шаркс» уступили «Эвеланш» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Все поражения в серии произошли в основное время.

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